Özüm, öğrencilerle fidan dikti

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde ortaokul öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle 15 Temmuz Camili Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde 'Fidan Dikim Etkinliği' gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliğe Sait Faik Abasıyanık öğretmenleri ve öğrencilerinin yanı sıra Adapazarı Belediye Başkan aday adayı Rıdvan Özüm'de katılarak destek verdi. Programda öğrencilerin sevgi seliyle karşılaşan Rıdvan Özüm, öğrencilerle yakından ilgilenip, onlarla birlikte fidan dikti. Özüm, Orman Genel Müdürlüğü ve Camili Mahalle Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturan öğrencilere, fidan dikmenin öneminden bahsetti.

Öğrencilerle birlikte fidanların dikimini gerçekleştiren Özüm, "Yeşil ve çevre bilincini en iyi şekilde çocuklarımıza aşılayabilmek adına bu tür etkinliklerin sayısı artırılmalı. Bizlere her konuda en güzel örnek olan Peygamber Efendimizin ağaç dikmenin önemini vurguladığı, 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin' Hadis-i Şerif'i medeniyetimizde ağaca ve ormana önem verildiğini, mevcut ormanlar korunarak yeni ormanların oluşturulmasının her şeyden önce bir insanlık görevi olduğunu göstermektedir. Hele ki çocuklarımızla birlikte fidanları toprakla buluşturmak çok daha önemli ve güzel" dedi.

Özüm, "Biz dünyayı çocuklarımıza miras değil onların emaneti olarak görüyoruz. Gelecek nesillerin emanetine sahip çıkmak zorundayız. Bugün fidanları çocuklarla birlikte toprakla buluşturduk. Çocuklarımız dikili ağaçlarının büyümesini, gelişimini takip edecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle 15 Temmuz Camili Mahalle Muhtarlığı'nın öncülüğünde ki etkinlik birçok manada çok güzel bir etkinlik. Allah emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.