Özüm SATSO'ya misafir oldu

Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u ziyaret etti. Ziyarette aday adaylığı hakkında bilgi veren Özüm hayata geçirmek üzere hazırladığı projeleri anlattı. Aktuğ ise, karşılıklı görüş alış verişlerinde bulunulan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.

Rıdvan Özüm'e ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini ileten Aktuğ, "Bu şehirde her şeyin en iyisi yapılabilir, ancak ortak bir akıl lazım. Bizim şehrimizin kısa, orta ve uzun vadede stratejik ana plana ihtiyacı var. Bütün kurumların bu plan doğrultusunda çalışmalarını ortak akılla yürütmeleri gerek. Biz SATSO olarak hazırlanan plana uygun çalışırız. Şehirde ki bütün paydaşlar aynı istikamette aynı hedefte yol alırsa başarımız katlanır" dedi.

"Aidiyet bağı kurulmalı"

Ziyarette hedeflerini ve şehir için düşüncelerini özetleyen Rıdvan Özüm ise, "Şehrimiz Dünyanın en verimli ovalarından birine sahip. Tarım potansiyelini doğru değerlendirerek, bilinçli tarımı teşvik ederek hem istihdam hem de verimi artırarak bölge ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarız. Hedefim Adapazarı sakinleriyle şehir arasında bir aidiyet bağı kurarak, nitelikli yaşam konusunda doğru adımları atmak ve şehirde memnuniyet oranını daha da yükseklere çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Sürekli göç alan şehrimizin, etkin bir iletişim dili oluşturup, ortak hedeflere kilitleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Değişim ve dönüşüm"

Özüm Adapazarı'nda oluşturulacak aidiyet duygusu sayesinde değişim ve dönüşümü hızla tamamlayacağına inandığını ifade ederek, "İnsanımız etkin iletişim ve aidiyet duygusuyla değişim ve dönüşümü yaşayarak özümseyecek. Şehrimizle alakalı yapacağımız işimiz var. Şehirde STK'lar, belediye, valilik, milletvekilleri, kurumlar hep beraber ortak bir akıl ile hareket edersek, bu şehir Dünya'da tanınır. Bu şehir için ortak bir hayal kurmamız daha sonrasında ise o hayalin peşinde hep beraber koşmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.