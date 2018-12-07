Özüm: "Şehri tarımda ön plana çıkaracağız"

Tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Akif Yılmaz'ı ziyaret eden Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, "Bilinçli tarım sayesinde hem istihdam hem de bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için hep birlikte çıkaracağız" dedi.

Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Özüm, ziyaretleri kapsamında tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren ve şehrin tanınmış iş adamlarından Akif Yılmaz ile bir araya geldi. Özüm, Dünyanın en verimli ovalarından birine sahip Sakarya'nın tarım potansiyelini doğru değerlendirerek, bilinçli tarım sayesinde hem istihdam hem de bölge ve ülke ekonomisine olumlu katkı sunmak adına hayata geçirmek istediği projesinden bahsetti. Rıdvan Özüm, belediye başkanlığının kendisine nasip olduğu takdirde belediyeye tarım ile ilgili bir birim kurarak, çiftçi ile daha yakından ilgilenebileceğini ifade etti.

"Halkın nabzını bilen tecrübeli bir aday"

Samimi ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Akif Yılmaz, "Gecemizi gündüzümüze katarak bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Biz Rıdvan Özüm'ü, Adapazarı'nın sıkıntılarını ve halkın nabzını bilen tecrübeli bir aday adayı olarak görüyoruz. Adapazarı'nın kendisini iyi tanıdığını ve güzel hizmetler yapabileceği noktasında da şüphemiz yok. İnşallah Ankara'da bu hususları göz önünde bulundurarak iyi bir karar verir. Adapazarı Belediyesi'ni ileriye taşıyabilecek bir belediye başkanı olarak görüyoruz biz sizi. Gönlümüzde yatan bu" dedi.

"Derdimiz Adapazarı'na hizmet"

Adapazarı'na hizmet edebilmek ve yapılan çalışmaları daha da ileriye götürebilmek için yola çıktığını belirten Özüm ise, "Derdimiz Adapazarı'na hizmet edebilmek, yapılan çalışma ve projeleri daima daha ileriye götürebilmek hedefiyle bu yola çıktık. Belediye yönetmek hafife alınabilecek yerler değil. Oralarda vakit geçirerek neyin ne olduğunu bilmek, tecrübe edinmek gerekir. Ben bu tecrübenin kendimde olduğuna inanıyorum. Belediye başkanı olacağım diyen bir kişinin işleyişten haberdar olması, çalışmaların nasıl yürüdüğünü bilmesi, eğitim ve altyapısı tam olması lazım. Adapazarı, Sakarya'nın merkezi, lokomotifi. Birlik ve beraberlik içerisinde Adapazarı'nda önemli işler yapacağımıza inancım tam. Sadece inşaat yapmak ile belediyecilik olmuyor. İnsanların yaşayabileceği ve güzel vakit geçirebileceği projelere imza atacağız" diye konuştu.

"Şehrin tarımda marka olması için birlikte çıkaracağız"

Adapazarı'nda atıl olarak duran mera alanlarının etkin olarak kullanılabilmesi konusuna vurgu yapan Özüm, "5 bin dönüme yakın mera alanımız Adapazarı'nda maalesef atıl durumda. Atıl duran alanların mera vasfını kaybetmeden belli kriterler esasında büyükbaş hayvan üretim yerleri olarak değerlendirilebilir. Hayvancılık gelişirse birbirine entegre mısır değer kazanacak. Slaj paketleme tesisi kurulacak. Kazanan şehrimiz ve hemşehrilerimiz olacak. Böyle önemli projelere ihtiyacımız var. Bunlara ön ayak olmak gerekiyor. Hep birlikte daha iyi projeler için taşın altına elimizi koyabilmeliyiz. Coğrafi olarak güzel bir konumdayız. Sakarya'nın başta tarım ve turizm olmak üzere birçok alanda tanıtabilmemiz ve ismini yüksek sesle duyurabilmemiz gerek. Günümüzü kurtaracak yatırımlar yerine geleceğimizi kurtarabilecek yatırımlara da yönlenmeliyiz. Sakarya tarımla ilişkili diyoruz, şehrimiz için tarımla ilgili yeniliklere çiftçimiz ile birlikte adım atabilmeliyiz. Hayata geçireceğim projeler arasında; Dünyanın en verimli ovalarından birine sahip şehrimizin tarım potansiyelini doğru değerlendirerek, bilinçli tarım sayesinde hem istihdam hem de bölge ve ülke ekonomisine olumlu katkı sunmak yer alıyor. Belediye başkanlığı nasip olduğu takdirde belediye binası içerisine tarım ile akalı bir birim kurmayı da planlıyorum. Bu şekilde çiftçimizin sıkıntılarını daha yakından gözlemleyerek, üreteceğimiz çözümlerle çiftçimize destek olabilmek düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.