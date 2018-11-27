Özüm'den İMO ve Şehir Plancıları Odası'na ziyaret

Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm seçim çalışmaları kapsamında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve Şehir Plancıları Odası'nı ziyaret etti.

Adapazarı Belediye Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Özüm, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Sakarya Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar'ı ziyaret etti. Programının devamında ise, TMMOB Şehir Plancıları Odası Sakarya İl Temsilcisi Oya Arapoğlu ile bir araya gelen Özüm, karşılıklı görüş alış verişlerinde bulundu. Rıdvan Özüm, belediyelerin; Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve müteahhitlerle sürekli diyalog halinde olarak oluşabilecek sorunlara karşı birlikte çözümler üretmesinin önemine vurgu yaptı. İMO Sakarya Şube Başkanı Gürpınar, “Siz yıllardır belediyenin içerisinde olduğunuzdan dolayı sorunları ve çözümlerini biliyorsunuz. Ben bu sorunları ve çözümleri bilen birisinin aday olmasını isterim” derken, Şehir Plancıları Odası Sakarya Temsilcisi Arapoğlu'da, “Sizi başkanlık makamında görmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, “Modern şehirler sadece binalardan oluşmuyor. Aidiyet duygusuyla bağlı olmadığımız sürece bu şehir hep küçük kalır. Bir yandan vatandaşın hizmet kalitesini yükseltirken diğer taraftan şehir aidiyeti için çalışmalar yapacağız. Rabbim şehrime hizmet etmeyi nasip ederse sizlerle çok ciddi çalışmalarımız olacak. Omuz omuza vererek şehrimize hizmet üreteceğiz. Şehrin menfaati ve gelişimi için ortak kararlar verilmeli. Şehir plancılığının belediye için çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben okuduğum bölümde ki dersleri görünce şehir plancılığına hayran kaldım. Caddelerde ki binaların kent estetiğine uygun keresteciler, hurdacılar gibi iş kolları merkezin dışında kümelenmeli. Nüfusun günden güne arttığı Adapazarı böyle kalmamalı, il merkezimizin basit dokunuşlar ile yenilenmesi gerekiyor. Biz bu göreve talibiz, elimizden gelenin en iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Bu şehir hepimizin, bizler birbirimize lazımız. Ziyaretlerim şehrin geleceği ve temeline en güzel beton olur inşallah” dedi.