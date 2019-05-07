Pamukova Eğriçay'ın altyapısı tamamen yenilendi

SASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Pamukova'nın Eğriçay Mahallesi'nde eski hatlar nedeniyle yaşanan basınç sorunu ve patlakları ortadan kaldırmak için içmesuyu altyapısı baştan aşağıya yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından şehir genelinde gerçekleştirilen içmesuyu şebeke yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir kanunuyla köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerleri yeni hatlarla buluşuyor. SASKİ tarafından son olarak gerçekleştirilen çalışmalarla Pamukova'nın Eğriçay Mahallesi'nde içmesuyu altyapısı tamamen yenilendi.

Konuya ilişkin olarak SASKİ Genel Müdürlüğü İlçe İşletmeler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Pamukova'nın Eğriçay Mahallesi'nde eski ve yetersiz hatlar nedeniyle yaşanan basınç sorunu ve patlakların önüne geçmek için mahallenin içmesuyu altyapısını baştan aşağıya yeniledik. Ekiplerimiz çalışmalar kapsamında 1,9 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı inşa etti. Ayrıca 56 abone bağlantısı sayaçlarla birlikte tamamen yenilendi. Eğriçay Mahallesi sağlam ve nitelikli içmesuyu altyapısına kavuştu. İlçelerimizde içmesuyu altyapısı çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” denildi.