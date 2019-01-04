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Pamukova emniyeti okullara 750 adet kitap hediye etti

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Pamukova’daki okullara kitap dağıtıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Pamukova'daki okullara kitap dağıtıldı.


Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan bazı ilk, orta ve lise okullarına öğrencilerin hem okumaları için roman ve hikaye türünde hem de sınavlarında başarılı olacakları ders kitapları dağıtıldı. Pamukova İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral tarafından Pamukova'daki ilk, orta ve lise bazındaki okullara giderek bizzat kitapları hediye etti.


Öğrencilerin okul ve sosyal hayatında olumlu şekilde etki edecek birbirinden farklı türde roman ve hikaye türündeki 750 kitap okulların kütüphanelerinde yerlerini aldı.

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