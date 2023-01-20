Sakarya Büyükşehir'den Pamukova Gökgöz Mahallesi'nin atık su sorununa kesin çözüm Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ilçesinde yılların sorunu haline gelen atık su hattını sürdürdüğü çalışmaların sonuçlanmasıyla çözüme kavuşturdu. Geyve'de bulunan Geyve-Pamukova Atık Su Arıtma Tesisi'ne bağlanan hat ile bölgenin evsel atık suları güvenilir şekilde deşarj edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Gökgöz Mahallesi'nde tamamladığı çalışmalar ile bölgede uzun yıllardır yaşanan atık su sorununa çözüm oldu. Ekiplerin aralıksız şekilde çalışmaları ile kısa sürede tamamlanan proje sayesinde bölgenin evsel atık suları doğaya karışmadan güvenilir şekilde Geyve - Pamukova Atık Su Arıtma Tesisi'ne taşınacak. Son teknoloji cihazlar ve uzman ekipler tarafından arıtılan atık sular ise en temiz haliyle doğaya yeniden deşarj edilecek.

Tamamlanan yeni hat ile alakalı kurum tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede uzun zamandır atık sular ile alakalı çeşitli sorunlar yaşanmaktaydı. SASKİ olarak şehrimizin ihtiyaç duyulan her noktasına hızla sürdürdüğümüz hizmetlerimizi Pamukova Gökgöz Mahallesi'ne de ulaştırdık. Yeni hattın bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadeleri kullanıldı.