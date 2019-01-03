Pamukova Hüseyinli Göleti SASKİ tarafından temizlendi

SASKİ, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerinin yanı sıra tarıma destek olacak faaliyetler sunmaya da devam ediyor. Bu kapsamda Pamukova Hüseyinli Göleti'ni besleyen Güneyyaka Deresi'ndeki tıkanma, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen göletin su tutarak ekinlere can vermesi için temizlendi. Soğuk kış şartları ve yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sezar Ercan, Pamukova Hüseyinli Göleti'nin su tutmasını sağlamak için gerekli temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sakarya Nehri'nin doğusunda kalan tarım arazileri için daha önce Sulama Kanalı Projesi'ni tamamladıklarını ve bölgedeki çiftçilerin yüzünü güldürdüklerini hatırlatan Ercan, “Pamukova'nın yüksek kesimlerinde bulunan Hüseyinli Göleti'nde yaprakların, pisliklerin ve killi tabakaların tutulması amacıyla bir maslak yapmıştık. Bilindiği üzere göletler özellikle kar yağışlarıyla besleniyor. Hüseyinli Göleti'ni besleyen Güneyyaka Deresi'nde malzemelerin taşınması sonucu oluşan tıkanmayla taşma yaşanmıştı. Bu nedenle gölet beslenemiyordu. Ekiplerimiz soğuk havaya ve zorlu arazi şartlarına rağmen suyun akışını ve göletin beslenmesini sağlamak için maslakta ve derede gerekli temizliği yaparak suyun akışını sağladılar. İnşallah göletimiz tüm kış boyunca en güzel şekilde beslenerek çiftçilerimizin arazilerini verimli bir şekilde sulamasını sağlayacaktır” dedi.