Pamukova'da 3 kilometrelik grup yolu yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kırsalda yürüttüğü yoğun asfalt mesaisi çerçevesinde Pamukova'daki Turgutlu Mahalle grup yolunun 3 kilometrelik bölümünü sil baştan yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları planlı bir şekilde ilerliyor. Son işlem, Pamukova Turgutlu Mahallesindeki grup yolunda başladı. YOL-BAK ekipleri 3 kilometre uzunluğa sahip güzergahı sil baştan yeniliyor. Çalışma çerçevesinde bölgeye 3 bin ton sıcak asfalt serilecek. Çalışmaların sürdüğü güzergah tamamlanınca Pamukova'nın yüksek ve kırsal kesimlerine ulaşım daha rahat ve modern hale gelecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sakarya'mızın dört bir yanında ulaşmadığımız tek bir nokta kalmayıncaya dek çalışacağız. Gündüz, geçemeden çalışarak kentin daha güçlü ve güvenli bir ulaşım ağına sahip olması için mesai harcıyoruz. Pamukova'da kırsal bölgemizde çiftçimizin ve bölge halkının kullandığı 3 kilometrelik yolu yeniliyoruz. Asfalt sezonunda asfaltla buluşturduğumuz diğer grup yollarımızla entegre edip bölge halkımızın hizmetine sunacağız. Şehrimize hayırlı olsun” denildi.