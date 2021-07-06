Pamukova'da kurulan aşı çadırına vatandaşlardan yoğun ilgi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde korona virüs aşılama çalışmaları kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğunluğun azaltılması için aşı çadırı kuruldu.

Pamukova Toplum Sağlığı Merkezi, korona virüs aşısının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla vatandaşların aşıya daha rahat ulaşabilmesi için ilçe merkezinde aşı çadırı kurdu. Bu kapsamda Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından, çadırda korona virüs aşıları yapılmaya başlandı. Çadır önünde yoğunluk oluşurken, Toplum Sağlık Merkezi filyasyon ve aşılama ekibi doktoru Merve Büşra Erdem, ilçe olarak aşılamada olumlu bir yol kat edildiğini söyleyerek, “Aşılanmada daha hızlı olmak için ve toplumun her kesimine ulaşmak için çadırları açtık. Fabrika gibi toplu çalışılan yerlerde aşılamaya devam ederek yerinde aşılama yapıyoruz. İlerleyen süreçte toplu çalışılan yerlerin tamamını aşılamış olmayı planlıyoruz. Korona virüse karşı en büyük silahımız aşı ve bu hastalığı aşıyla yenebiliriz. Bizlerin tek istediği vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları” dedi.