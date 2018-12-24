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Pamukova'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Sakarya polisi tarafından yapılan operasyonda 931 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu E.B., isimli şahsı seyir halindekiyken durdurup yaptıkları aramada çantasından 931 gram Bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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