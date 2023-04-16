Pamukova'nın o mahallesi bayram sonrasında doğalgazla buluşacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi'nde bayram sonrasında doğalgaz çalışmalarının başlayacağının haberini verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova Hüseyinli Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada vatandaşlarla gönül sofralarında buluşan Yüce, Pamukova temaslarını Mekece ve Gökgöz mahalleleriyle sürdürdü. Yüce, “Mekece mahallemiz Pamukova'nın güzide bir mahallesi. Mekece şehir merkezine uzak ama bizim gönlümüzden uzak değil. Muhtarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Bugün de bayram haberi ile geldik. Uzun uğraşlar neticesinde bayramdan sonra inşallah Mekece mahallemizi doğalgaz rahatlığına kavuşturacağız. Doğalgaz yatırımını şehrimizin en uç noktasına kadar getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.