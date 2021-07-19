Pamukova'nın zirvesindeki Esentepe Park'ın sezon açılışı yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Pamukova'ya kazandırdığı Esentepe Park'ın sezon açılışı yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesislerinde yeni sezona hazır ve tam donanımlı yeni bir başlangıç yapıyor. Bu kapsamda, Pamukova ilçesinin gözde mekanı olan Esentepe Park'ta sezon açılışı yapıldı. İşletmesi BELPAŞ tarafından devralınan park, vatandaşların vakit geçirebileceği sosyal donatıları ve Büyükşehir kalitesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Pamukova'nın eşsiz doğasını, ovasını zirveden gören parkın sezon açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile protokol üyeleri yaptı. Açılış programına Başkan Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlarımızın vakit geçirdiği sosyal alanlar bir şehrin olmazsa olmazlarındandır

Açılış konuşmasını yapan Başkan Ekrem Yüce, bu parkta vatandaşların çay ve kahve sohbetleri yaparken güzel doğanın tadını çıkaracaklarını belirterek, “Bugün burada Esentepe Sosyal Tesislerimizin sezon açılışını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın vakit geçirdiği sosyal alanlar bir şehrin olmazsa olmazlarındandır. Böyle alanlar bizlere bir arada yaşamayı, yardımlaşmayı, tanışmayı, öğretir. Demli çaylar, kahveler eşliğinde dost ve arkadaş sohbetleri yapabileceğimiz bir imkan tanır. Tabi bir de burasının manzarası da bu sohbetlere eşlik eder. Sevdiklerimizle sevincimizi, üzüntümüzü, acımızı, mutluluklarımızı paylaşırız. İnsanların birlikte vakit geçirdiği sosyal alanlar, şehirlerin en temel kuralı olan bir arada yaşama kültürünü görebileceğimiz önemli yerlerdir” dedi.

Daha kaliteli ve hesaplı hizmeti sunacağız

Başkan Yüce, tesis işletmesini BELPAŞ olarak devraldıklarını ve parkın bundan sonraki süreçte “Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin refah ve huzurunu artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi tesisimizi özel bir firma işletiyordu. Firma ile görüştük, anlaştık ve tesis işletmesinin tekrar BELPAŞ'a geçmesini sağladık. Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde Esentepe Sosyal Tesisini artık biz işleteceğiz. Daha kaliteli ve hesaplı hizmet anlayışıyla aileleriniz ve dostlarınızla huzur dolu vakitler geçirebileceksiniz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla Sakaryalılara hizmet etme amacını taşıyoruz. Bu sebeple en iyiyi en uyguna sizlere sunma gayreti içerisinde hareket ediyoruz” diye konuştu.