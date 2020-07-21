Pandemiye dikkat çekmek için sosyal mesafeli yürüyüş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemiye dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüş, sosyal mesafeye uygun şekilde gerçekleştirildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemiye dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü binası önünde sosyal mesafeye uygun olarak yapılan hazırlık sonrasında etkinliğe katılan vatandaşlar Akyazı Çarşı içerisine kadar yürüdü. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin de güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte sağlık çalışanları salgına dikkat çeken pankartlar ile sosyal mesafe kurallarının önemine vurgulamak için ellerinde metre ile yürüdü.

Pandemiye dikkat için düzenlenen yürüyüşe Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü adına Başkomiser İshak Göz, Akyazı İlçe Müftüsü İzzet Şener, Akyazı Muhtarlar Odası Başkanı Yaşar Kahraman ve ilçe sağlık müdürlüğü çalışanları katıldı.