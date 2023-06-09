SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kavşakta panelvan ile çarpışan hafif ticari araç ters döndü.

Kaza, Serdivan ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan tipi araç ile kavşakta çarpışan 54 YN 551 plakalı hafif ticari araç ters döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.