Park halindeki kamyondan mazot çalarken suçüstü yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki kamyondan mazot çalan şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahsın jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesi Nuriye Mahallesi'nde park halindeki kamyondan mazot çalındığına dair ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler neticesinde S.G. isimli şahıs Ş.G.'ye ait olduğu öğrenilen kamyondan mazot çalarken suçüstü yakalandı. S.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken yaklaşık 190 litre de mazot ele geçirildi. S.G. jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.