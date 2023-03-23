Park halindeki kamyonet işte böyle yandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Başpınar Mahallesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet alevlere teslim oldu. Durumun haber verilmesi bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.