İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Park halindeki minibüs alev alev yandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı.


Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde T.T.'ye ait park halindeki 55 AFY 032 plakalı Ford marka minibüs henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanların ve alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle minibüste hasar oluşurken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.