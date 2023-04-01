Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki minibüs alev alev yandı.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde T.T.'ye ait park halindeki 55 AFY 032 plakalı Ford marka minibüs henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanların ve alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle minibüste hasar oluşurken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.