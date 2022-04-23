Park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ş.Ö.'ye ait park halindeki tırın sürücü kabininde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken tırda maddi hasar meydana geldi.