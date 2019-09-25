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Park halindeyken alev alan araç paniğe neden oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Kaynarca ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 54 VL 198 plakalı araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

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