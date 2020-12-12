İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park yeri kavgasında, küfür ve yumruklar konuştu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir kargo firmasının çalışanları ile vatandaşlar arasında park meselesi yüzünden kavga çıktı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir kargo firmasının çalışanları ile vatandaşlar arasında park meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, "İki günde bir kavga, bıktım bunlardan" diyerek sitem etti.


Olay, Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan kargo firmasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü aracını kargo firmasının yakınına park etmek istedi. Kargo çalışanları ise kendi araçlarının gelip gittiğini belirterek sürücüye engel olmaya çalıştı. Sürücü ise yolun onlara ait olmadığını belirtmesi üzerine iki taraf arasında tartışma başladı. Sürücüye diğer vatandaşlarında destek olmasıyla tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yumruk ve küfürlerin adeta havada uçuştuğu kavgada kargo firmasının olduğu binada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kavga, araya girenler tarafından engellenirken cep telefonuyla kayda alan vatandaş ise, “Ben bunları attıracağım buradan, bıktım. Ben şimdi polisi de arayacağım. İki günde bir kavga, bıktım bunlardan, bunların hepsi böyle” diyerek sitem etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.