Parkta çıkan ağaç yangını faciaya dönüşmeden söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Aziz Duran Parkı içerisinde yer alan bir ağacın alt kısmında çıkan yangın faciaya dönüşmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Aziz Duran Parkı içerisinde yer alan bir ağacın alt kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Parkta devriye atan güvenlik görevlileri tarafından fark edilen yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını büyümeden söndürdü. Ekipler, ağacın içinin yanma ihtimaline karşı kuru söndürme kitiyle de müdahalede bulundu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.