Pasajda çıkan yangında iş yeri tamamen yandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen yangında pasajda bulunan bir iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken bazı iş yerlerinde de maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Hendek Osman Yılmaz Caddesi 1001 Sokak Aksoğanlar Pasajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasaj içerisinde bulunan ve kundura satışı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi Hendek Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kundura dükkanı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında pasaj içerisinde bulunan diğer iş yerlerinde de maddi hasar meydana geldi. Kundaklama üzerinde durulan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.