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Patlama davasında arar karar duruşması başladı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davanın 5’inci gününde ara kararın açıklanması planlanan duruşma başladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davanın 5'inci gününde ara kararın açıklanması planlanan duruşma başladı.


Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde kurulu havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2'nci duruşmasının 5'inci günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlarken mahkeme heyetinin ara karar vermesi planlanıyor.

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