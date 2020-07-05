Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz son yolculuğuna uğurlanacak

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz, Erenler ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz, Erenler ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 2 gün önce meydana gelen patlamada 26 yaşındaki Halis Yılmaz hayatını kaybetmişti. Yılmaz'ın cenazesi Erenler ilçesi Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek.