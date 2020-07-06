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Patlamadaki son cenazenin kimliği tespit edildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan son kişinin Erhan Ateş olduğu tespit edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada kayıp olarak aranan son kişinin Erhan Ateş olduğu tespit edildi.


Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişinin cenazesi bulunmuştu. Kayıp olarak aranan son kişinin Erhan Ateş olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan parçaların üzerinde yapılan inceleme ve aileden alınan DNA örneklerinden şahsın Erhan Ateş olduğu belirlendi.

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