Adapazarı'nda pazarcı esnafı Bayramın 3'üncü günü tezgahlarını kurdu.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile ilk olarak 8 Mayıs'ta açılan pazar yerleri 15 Mayıs Cumartesi günü yeniden açıldı. 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan ve sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılan Semt Pazarlarında Adapazarı'ndaki pazarcı esnafı tezgahlarını kurdu. Yağcılar kapalı pazar yeri, Hızırtepe kapalı pazar yeri, Şeker Mahallesi kapalı pazar yeri, Ozanlar kapalı pazar yeri, Karaman açık pazar yeri, Korucuk açık pazar yeri, Mithatpaşa açık pazar yeri, Tepekum açık pazar yeri ve Güneşler açık pazar yerinde esnaflar yerini aldı. Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık ve Zabıta Müdürü Ersin Kıroğlu, açık olan Semt Pazarlarını tek tek dolaşarak esnafın ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.