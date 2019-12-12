Pazarlama ve Finans Zirvesi SAÜ'de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Türk Telekom Mobil Gelir Yönetimi Direktörü Armağan Önal ve Kahve Dünyası Muhasebe Müdürü Burak Dalyan katıldı.

Kahve Dünyası Muhasebe Müdürü Burak Dalyan, öğrencilere ilerlemek için adımlar atmaları ve kendilerine farklı seçenekler arasından bir yol seçmeleri gerektiği tavsiyelerini verdi. Finans alanından da söz eden Dalyan, öğrencilere finans alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin yabancı bir dil öğrenmek kadar teknik olan finans dilini de öğrenmenin önemine işaret etti.

Dalyan, “Girdiğiniz o yol sizi bir yerlere götürecek. Çalışma hayatında ‘bu benim işim değil' demek yerine, farklı bakış açılarının size bir şeyler katacağını düşünün. Elinizi taşın altına koymaktan çekinmeyin. Özellikle ülkemizde daha fazla olmak üzere, teori ve pratik her zaman aynı değil. Dolayısıyla pratikte iş hayatında kendinize katacağınız her bir bakış açısının ve tecrübenin faydasını er ya da geç göreceksiniz. Hata yapmaktan korkmayın” dedi.

Türk Telekom Mobil Gelir Yönetimi Direktörü Armağan Önal, öğrencilerin kendi formülünü oluşturmaları gerektiğini söyleyerek, iş hayatıyla ilgili önerilerini ve tecrübelerini anlattı. İş hayatındaki iletişim konusuna değinen Önal, “İş hayatınız sizleri gerçek hayatla yüzleştirecek. İnişler ve çıkışlar olacak ama motivasyonunuzu kaybetmeyin. İşinize en temelinden başlayın. İşinizi iyi yapmalınız ve sorumluluklarınızın bilincinde olmalısınız” diye konuştu.