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Peyzaj öğrencileri fidan üretim tesislerini gezdi

SUBÜ’lü öğrenciler, Botanik fidan üretim tesislerini gezdi.

SUBÜ'lü öğrenciler, Botanik fidan üretim tesislerini gezdi.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Program öğrencileri Serbesler Botanik fidan üretim tesislerini gezerek, sektöre ilişkin bilgi sahibi oldular. Öğrencilere üretim alanlarını gezdiren şirket çalışanı Fahir Güven, sektörde yetişmiş eleman bulma konusunda zorlandıklarını belirterek, öğrencilere özellikle budama konusunda kendilerini yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.



Sapanca MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Program ve Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nurettin Kartal da, bu tür teknik gezilerle öğrencilerin teorik bilgilerinin nasıl uygulamaya ve ekonomik değere dönüştüğünü görmeleri ve sektörü tanımaları açısından faydalı olduğunu ifade etti.

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