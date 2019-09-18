Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 19-22 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar'da bu yıl 2.'si düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, SATSO, Ticaret Borsası ve ilgili paydaşların yer alacağı festivalin Sakarya'nın marka değerine büyük katkılar sunacağını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, 19 Eylül Perşembe günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek açılışa tüm Sakaryalıları ve ilgililerini davet etti.

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği alanında Sakarya'nın merkez olacağını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, festival için Sakarya'da çok özel bir birlikteliğin kurulduğunu belirterek, “Bu yıl 2.'sine ev sahipliği yapacağımız Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'ne katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor, tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin güçlü olduğu bu alanda yaptığımız çalışmalar inşallah hem Sakarya'nın tanıtımına hem de sektörün gelişimine katkı sağlayacaktır. Şehir ekonomisine de fayda sunacaktır” dedi.

Festivale hazırlık noktasında titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Yüce, “19 Eylül Perşembe günü saat 11.00'da gerçekleştireceğimiz açılışa hazırız. Sektörün öncü firmaları ile ilgililerini buluşturacak Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, bu alanda sürdürülen çalışmaları daha verimli hale getirecektir. 22 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.