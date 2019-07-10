Sapanca Kırkpınar'da 2.'si düzenlenecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali Koordinasyon toplantısı AKOM'da gerçekleştirildi.

Toplantıda Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Marka Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Tarım İl Müdürü Mehmet Erdemir, Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, SÜSBİR Başkanı Mehmet Yaşar, Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali Koordinatörü Remzi Adıyaman ile bürokratlar yer aldı.

Fidancılık ve Süs Bitkiciliği alanında Türkiye'ye örnek şehir olmanın bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan Ekrem Yüce, “Fidancılık ve Süs Bitkiciliği alanında Türkiye'ye örnek şehir olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Festival şehrimizin tanıtımı, sektöre katkı ve Sakarya'nın turizmine hareketlilik katacak. İnşallah gerekli çalışmaları paydaşlarımızla birlikte tamamlayacağız. Fidancılık ve Peyzaj A.Ş. ile de sektör esnafımıza katkılar sunacağız. Üreticilerimizin önünü açacağız ve kaliteye önem vereceğiz. Fidan üretiminde sözleşmeli üretim modelini oluşturacağız” dedi. Vali Nayir ise “Peyzaj ve Süs Bitkiciliği konusunda Sakarya'mız ülkede ve dünyada adını duyurmuş ve bu konuda varlığını ispat etmiş şehirlerden bir tanesi” dedi.

SUBÜ'de tarımla ilgili kurulacak bölümlere ilişkin toplantıda bilgiler paylaşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Üniversitemizde Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesini kurduk. Fakültemizin adı altında 3 bölümümüz Yüksek Öğretim Kurumu'ndan onaylanarak açılmış oldu. Bölümlerimiz; Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Bitki Korumadır. Açılan bölümler tarım sektörümüzün ana bölümlerini oluşturmaktadır. Süs bitkiciliğiyle ilgili olan Bahçe Bitkileri Bölümü sektöre önemli katkılar sunacaktır. Üniversite olarak gerek nitelikli insan yetiştirmek, gereke AR-GE yapmak, gerekse topluma hizmet sunma konularında her daim hazırız. AR-GE, tasarım, üretim ve pazarlama hattında üniversite önemli bir faktördür” diye konuştu.

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali, Sakarya'ya turizm ve tarım anlamında çok büyük katkılar sağlayacağını söyleyen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Şehrimiz ve ilçemiz için çok büyük öneme sahip Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali konusunda birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Şehrimize turizm ve tarım anlamında çok büyük katkılar sağlayacak festivalimizin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için biz Sapanca Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Seçim vaatlerimizden biri olan festival alanını güzelleştirmek ve alanı yıl boyunca faal bir duruma getirmek için Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalar gerçekleştireceğiz. Sapanca tarımına ve turizmine büyük katkı sağlayacak, esnafımız ve çiftçimize değer kazandıracak festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Doku Kültürü Laboratuvarı'nın yeni yeri ile ilgili bilgi veren Başkan Yüce, “Daha önceden Sapanca ilçemizin Kirazca Mahallesi'nde kurmayı hedeflediğimiz Doku Kültürü Laboratuvarı Yazlık'ta Fidancılık ve Peyzaj A.Ş.'nin bulunduğu alana kurma kararı aldık. Satış alanlarımız ve misafirhanelerimiz yer alacak. AR-GE çalışmaları gerçekleştireceğiz. Deneyimli ve konuya hakim ekibimizle Sakarya'da inşallah Türkiye'de ve dünyada ses getirebileceğimiz projeler gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği konusunda Sakarya'nın ülkede ve dünyada adını duyurmuş, bu konuda varlığını ispat etmiş şehirlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Peyzaj ve Süs Bitkiciliği konusunda Sakarya'mız ülkede ve dünyada adını duyurmuş ve bu konuda varlığını ispat etmiş şehirlerden bir tanesi. Sektörün içerisinde varlığımızı göstermenin önemli adımlarından bir tanesi de tanıtımdır. Bugün konumuz bu festivalin en iyi şekilde nasıl tanıtımını yaparız olacak. Bu çalışmaları inşallah el birliğiyle hep birlikte yürüteceğiz. Festival yapılacak alanın bütün ihtiyaçlarını karşılayıp 12 ay boyunca kullanılabilir hale getirmeliyiz. Sapanca'ya büyük katkı sağlayacak bu proje 12 ay boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Sapanca'mızın ve şehrimizin turizmine büyük katkı sağlayacak etkinliklere her zaman önem vererek gerekli hassasiyeti hep birlikte göstereceğiz. Alanın altyapısı, su ve elektrik ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidereceğiz. Doğal bir plato konumunda olan alan ulaşım kolaylığıyla da ziyaretçilere avantaj sağlıyor” şeklinde konuştu.