Pırlanta uzmanlık eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı

HRD Antwerp, Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen pırlanta uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlara sertifikaları törenle verdi.

HRD Antwerp, tüm Türkiyede verdiği pırlanta uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlarına sertifika vermeye devam ediyor. HRD Antwerp, Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği'nin işbirliği ile düzenlenen pırlanta uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlara HRD Laboratuvar Müdürü Margo Vermeulen, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Serdivan Belediye Başkan Vekili Adem Kümbet'in katılımıyla sertifikaları verildi.

Türkiye pırlanta pazarı için önemli bir yere sahip

Toplantıda konuşan Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes, "Sizin aldığınız eğitimin mağazanızın evrensellik kazanması için bu tarz standartları oturtmuş endüstütiler gibi bizi bir seviyeye taşıyacaktır. Size öncelikle başarılar diliyorum. Siz çok şanslısınız bir çoğunuzun patronu vesile oldu, bir çoğunuz kendiniz geldiniz. Türkiye'de pırlanta piyasası büyüyor. Dünya'nın hiç bir yerinde televizyon programı varken pırlanta reklamı geçmiyor Türkiye hariç. Türkiye pırlanta pazarı için önemli bir yere sahip. Bizim bu konuda şuurlaşmamız lazım" dedi.

Hepinizi tebrik ediyorum

SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise yaptığı açıklamada, "Herkes rekabet içinde. Çok ciddi rekabet ediyoruz her alanda. Bir adıom öne çıkmak istiyorsanız kendinizi farklı donanımlarla donatmalısınız. Sizlere öncü oldular ve böyle bir eğitimden geçtiniz. Böyle bir firmanın güvencesiyle bundan sonra bir sertifika sahibi olacaksınız. Sakaryalı bir hemşeriniz olarak hepinizi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimi tamamlanan kişilere sertifikaları verildi.