Plant Ödülleri gala gecesi İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek

‘Plant Ödülleri 2017-2018' İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek Gala gecesiyle sahiplerini bulacak. Seçkin konukların katılacağı gece siyaset, sanat ve akademi dünyasını bir araya getirecek.

Süs Bitkiciliği ve Peyzaj Mimarlığı alanında en önemli yayın organı olan Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından 3'üncüsü düzenlenecek olan Plan Ödüllerinin gala gecesi 1 Mart Cuma günü İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşecek. Türkiye'de süs bitkisi üreticiliği ve peyzaj mimarlığı alanında en prestijli ödül olan, içerik ve vizyonuyla Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Plant Ödüllerinin birincisi Ankara JW Marriot Hotelde, ikincisi ise İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşmiş ve sektörü bir araya getirerek sektör tanıtımında büyük pay sahibi olmuştu.

27 ödülün dağıtılacağı Plant Ödüllerinde ödüller ‘Bitki Üretimi', ‘Peyzaj Uygulamaları', ‘Peyzaj Donatıları ve Yapısal Elemanlar' ve ‘Kamusal Alan Değerlendirmeleri' olmak üzere dört ana başlık altında verilecek. Yıldızların ağırlanacağı Plant Ödülleri 2017-2018 ödül gecesinde, kokteyl programı akabinde sunuculuğunu ünlü radyocu Kadir Çöpdemir' in yapacağı, devamında Anadolu Motifleri Modern Dans Topluluğu'nun gösterileri ve pop müziğinin sevilen ismi İlyas Yalçıntaş konuklara unutamayacakları bir gece yaşatacak.