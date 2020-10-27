İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Platformun bu ayki konuğu Askeri Güvenlik ve Strateji Uzmanı Dr. Yusuf Alabarda

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, bu ayki toplantısında Askeri Güvenlik ve Strateji Uzmanı, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr.

Yusuf Alabarda'yı ağırlayacak.


Aylık periyotlar halinde toplantılar düzenleyen ve birbirinden önemli birçok konuğu ağırlayan Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformunun bu ayki toplantısında Askeri Güvenlik ve Strateji Uzmanı, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Alabarda'yı ağırlayacak. Toplantıda, Karadeniz'de Bulunan gaz rezervi, Libya, İdlip ve Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesi ile Azerbaycan, Ermenistan Arasındaki savaş konu ele alınacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.