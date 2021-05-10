İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Play-Off yolundaki Sakaryaspor'a sağlıkçılardan destek

Şampiyonluk hayaliyle play-off yoluna çıkan Sakaryaspor’a sağlık çalışanlarından pankartlı destek yapıldı.

Şampiyonluk hayaliyle play-off yoluna çıkan Sakaryaspor'a sağlık çalışanlarından pankartlı destek yapıldı.


Sakaryaspor, 2. Lig'de verdiği mücadele sonrasında play-off'a çıktı. Play-off mücadelesinin ilk karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, bugün Van'a hareket etti. Şampiyonluk hayaliyle yola çıkan futbolcuları, sağlık çalışanları da unutmadı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duvarına ‘Sağlık Çalışanları Sakaryasporumuza Başarılar Diler' yazılı pankartla destek oldular.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.