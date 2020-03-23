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Polis ekipleri şehit babasının ihtiyaçlarını karşıladı

Sakarya’da polis ekiplerince, şehit polis memurunun babası ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılandı.

Sakarya'da polis ekiplerince, şehit polis memurunun babası ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılandı.


Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla polis memurları, 65 yaş üstü tüm şehit polis ve gazi aileleri aranarak hal hatırları ve ihtiyaçlarının olup olmadığı sorulmaya devam ediyor. Ekipler, son olarak şehit polis memuru Ahmet Çondul'un mezarını ziyaret ederek dua etmesinin ardından şehidin babasının evine gitti. Şehit babasının ihtiyaçlarını karşılayan polis ekiplerine şehit yakınları dua etti.

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