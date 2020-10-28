Polis ekiplerinden Sakarya'nın en işlek caddesinde maske avı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Çark Caddesi'nde korona virüs denetimleri kapsamında maske takmayan 7 kişiye kısa süreli denetim sonucunda toplamda 2 bin 744 lira para cezası kesildi.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüsün normalleşme sürecinde daha fazla yayılmasını önlemek için tedbirler alınmaya devam ediyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile beraber birçok kuralı ihlal eden bazı vatandaşlar alınan tedbirlere uymamaya başladı. Ekipler ise tedbirlere uymayan ve maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunca, denetimlerde maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde 392, ikincide 900 TL para cezası uygulanması ve 3 gün süre ile karantina yurdunda izole edilmesi kararı alınmıştı. Bu kapsamda Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan ve en işlek caddelerinden olan Çark Caddesinde yapılan kısa süreli denetimlerde 392 liradan 7 kişiye toplamda 2 bin 744 lira para cezası kesildi.