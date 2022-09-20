İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı: 1 haftada 100 kişi yakalandı

Sakarya’da polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 899 gram esrar, 239 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram metamfetamin, 61 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 899 gram esrar, 239 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram metamfetamin, 61 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 100 kişiden 6'sı tutuklandı.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyonlara devam ediyor. Bu çerçevede bir haftada ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 899 gram esrar, 239 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram metamfetamin, 61 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 100 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.