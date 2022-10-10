Polis uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor: Bir haftada 100 şüpheli yakalandı

Sakarya'da 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 100 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 14 kilo 150 gram esrar, 598 gram sentetik uyuşturucu, 285 gram skunk maddesi, 137 gram metamfetamin, 113 gram uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 24 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.