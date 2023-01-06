Polisi gördü kaçmaya başladı: Yola attığı sigara paketinden uyuşturucu çıktı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde polisleri görünce kaçmaya başlayan kişinin yola attığı sigara paketinden uyuşturucu çıktı. Kovalamaca neticesinde gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbiri ile serbest kaldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şüphelendikleri bir kişinin üzerini kontrol etmek istedi. Bu esnada kaçmaya başlayan E.D. ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Yakalanan E.D.'nin kaçarken yola attığı sigara paketinin içerisinde satışa hazır halde bir miktar metamfetamin madde ile 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.