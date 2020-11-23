İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polislerden öğretmenlere videolu kutlama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, çektikleri video ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, çektikleri video ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir video hazırlayarak başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gelecek nesillere ışık olan öğretmenlerin gününü kutladı. Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan videoda, “Geleceğe doğru ilerleyen sonsuz yolların, tomurcuklar açan yeşil dalların, bahçemizdeki taze güllerin vücut bulduğu kocaman yürekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.