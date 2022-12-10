Polisten metruk binalara baskın

Sakarya'da polis ve bekçi ekipleri metruk binalara şok baskınlar gerçekleştirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Yunus Timleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve çarşı mahalle bekçilerinin katılımıyla şehirde metruk binalara yönelik denetim gerçekleştirildi. Vatandaşların huzur ve güveni için okul çevreleri, umuma açık park ve bahçeler ile metruk binalara yönelik ekiplerin uygulamalarının hız kesmeden süreceği belirtildi.