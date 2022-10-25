Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, tahliye edildi

Sakarya'da sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan ve tutuklanan şahıs, avukatının itirazı sonrasında tahliye edildi.

Olay, 12 Ekim Çarşamba günü meydana geldi. 47 yaşındaki T.T. isimli eski polis, sırtında çantası ile şehir merkezinden bindiği minibüsle Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Ulu Sokak'a geldi. Minibüste pompalı tüfeği çıkardıktan sonra etrafa ateş etmeye başlayan şahıs, paniğe sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği olayda, şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.T., avukatının üst mahkemeye başvurması neticesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.