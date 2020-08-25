Pompalı tüfekle öldürülen şahsın katil zanlısı tutuklandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde motosikletiyle çiğ köfte siparişi götürürken pompalı tüfekle öldürülen şahsın katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Temmuz günü Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'ndeki top sahası mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde kendisine ait iş yerinde çiğ köfte satışı yapan 30 yaşındaki Muhammet Köse, sipariş götürmek için motosikleti ile yola çıktı. Top sahası mevkisine seyir halinde olan Köse, husumetli olduğu kişinin saldırısına uğrayarak pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Köse'yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köse'nin öldüğünü belirledi. Köse'nin cansız bedeni savcının incelemesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrasında suç aletiyle yakalanan K.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.