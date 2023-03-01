Pompalı tüfekli cinayetin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüs içerisinde pompalı tüfekle 23 yaşındaki gencin vurularak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, bir önceki gece saat 02.00 sıralarında sıralarında Tığcılar Mahallesi İpek Sokak üzerinde meydana gelmişti. 23 yaşındaki Bahadır Malçok, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan B.T. (25) ile telefonda görüştü. Malçok ve B.T. daha sonrasında aralarındaki meseleyi konuşmak üzere İpek Sokak üzerinde bir araya geldi. Sokak üzerinde bulunan minibüse binen Malçok ile B.T. arasında tartışma yaşandı. Bu esnada B.T. tarafından pompalı tüfekle kasıklarından vurulan Malçok ağır yaralandı. Olay sonrasında B.T. yanında bulunan sevgilisi E.C. (25) ve T.G. (40) ile olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bahadır Malçok, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından polis ekiplerince yakalanan ve ifadeleri alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yakalandılar

Konuyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay esnasında bölgede olan B.T., kız arkadaşı E.C. ve T.G. isimli diğer 3 şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlattı. B.T. ile kız arkadaşı E.C. dün Karasu ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. T.G. ise sabah saatlerinde emniyete teslim oldu. Olay sırasında güvenlik kameralarınca görüntülenen ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunduğu öğrenilen B.T., E.C. ve T.G. Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz yıl evlenen, henüz 8 aylık çocuğu bulunan Bahadır Malçok dün ikindi namazına müteakip Hendek Aşağıçalıca Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan, şehrin göbeğinde gece saatlerinde minibüs içerisinde yaşanan olay ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Malçok'un sokağa gelerek park halindeki minibüse yönelmesi, araçtaki E.C. ve T.G.'nin aşağıya indiği anlar görüldü. Daha sonrasında ise Malçok'un araç içerisine bindikten bir süre sonra olayın gerçekleşmesi ve 3 şüphelinin bölgeden pompalı tüfekle kaçması yer aldı.