‘Pop Art Fotoğraf Atölyesi' isimli etkinlik SAÜ'de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ‘Pop Art Fotoğraf Atölyesi' isimli bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Fotoğraf Atölyesi'nde düzenlenen etkinliğe Zehra Karataş konuşmacı olarak katıldı. Pop Art tarihi ve estetiğinden bahseden Zehra Karataş, “Eduardo Paolozzi 1952'de İngiltere'de kurulan ‘‘Bağımsız Grup'' adlı sanatçılar grubunun kurucularındandır. Bu grup ve katılanları Britanya'da 1950'li yıllar başlarında ve ABD'de 1950'li yıllar sonlarında çok önem ve ilgi kazanan Pop Art akımının öncüsü olmuştur. Paolozzi'nin 1947'de hazırladığı ‘Ben Bir Zengin Adamın Oyuncağı İdim' adlı kolaj eseri Pop Art akımının başta bayrak taşıyıcısı olarak görülmektedir. Pop Art terimi ilk kez 1958 yılında, İngiliz eleştirmen Lawrence Alloway'in (1926-90) Architectural Desing dergisine yazdığı ‘Sanatlar ve Kitle İletişimi' başlıklı makalesinde popüler kültür ürünlerini tanımlamak için kullanmıştır” dedi.

Tüketim kültürüne eleştirel bir bakış açısı ile yaklaştığını dile getiren Karataş, “Pop Art akımı, malzemesini gündelik hayattan ve hazır nesnelerden almıştır. 1950'lerde artan tüketim çılgınlığı, renkli afişler ve reklamlarla tüketimin çekici hale gelmesi Pop Art'ın ironi yaptığı ve beslendiği konular olmuştur. Pop Art, kullandığı nesneler ve markalarla bir yandan eleştiri yaparken bir yandan da eleştiri yaptığı markaların ve ikonların daha da çekici hale gelmesini sağlamıştır. Bu nedenle Pop Art tüketime olan bakış açısı ile bir çelişki yaşamıştır” diye konuştu.

Pop Art, renkli afişlerle beraber kendi çerçevesinde bir reklam estetiği oluşturdu diyen Karataş, “Bununla beraber gelişen reklamcılık sektörü tüketim kültürünün daha fazla oluşmasına ve hız kazanmasına neden olmuştur. Estetiğini popüler kültür metalarından alan Pop Sanat, yüksek kültür ve kitle kültürü arasındaki ayrımı görmezden gelmiştir. Bununla beraber kullanılan hazır imgeler tüketimi, ucuzluğu ve seri üretimi yansıtmaktadır. Özellikle Amerikalı tüketicinin gündelik yaşamının sıradan nesneleri, sanatsal bir bağlam içinde yeni anlamlar kazanmıştır. Reklamlar, afişler, çizgi romanlar ve filmlerle, özellikle de Hollywood endüstrisiyle yakından ilgilenen Pop sanatçıları için bir dönemin popüler film yıldızları da vazgeçilmez bir esin kaynağı olmuş, başta Marilyn Monroe olmak üzere birçok ünlü kadın Pop sanatçılarının yapıtlarında sanat tarihine mal olmuştur” şeklinde konuştu.

Zehra Karataş konuşmasının ardından, öğrencilerle birlikte Pop Art uygulamaları yaptı.