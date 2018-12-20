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Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesinde eğitimler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi ‘Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesinde eğitimler devam ediyor.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Pozitif Yaşam ve Ritim Atölyesinde eğitimler devam ediyor. Sapanca Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerler drama giriş ve ritim çalışmalarını gerçekleştirdi.



Sosyal Gelişim Merkezi Psikologlarından Miray Şahin, “Çalışanlara yönelik gelişim atölyesi olarak hazırlanan Pozitif Yaşam ve Ritim atölyesinde eğitimlerimiz devam ediyor. Bu hafta kursiyerlerimiz ile drama giriş yaptık ve ritim çalışmaları gerçekleştirdik. Burada amacımız katılımcıların gün içinde yaşadıkları stres yaratan durumlardan bir nebzede olsa uzaklaşıp kendi iç dünyalarına dönmelerini sağlamak. Kendi benliklerine yönelik farkındalık duygularını artırıp daha kaliteli hayat sürmelerine katkıda bulunmak. Bu amaçlara yönelik olarak drama ve ritim çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.

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