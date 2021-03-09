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Pres makinasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alüminyum profil üretimi yapan fabrikada pres makinasına sıkıştığı iddia edilen çalışan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alüminyum profil üretimi yapan fabrikada pres makinasına sıkıştığı iddia edilen çalışan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


İddiaya göre, Akyazı ilçe Küçücek Mahallesi'nde alüminyum profil üretimi yapan bir fabrikada çalışan Tamer K., pres makinasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan Tamer K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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