Prof. Dr. Akın: "Oruç tutmadığınız saatlerde, su kaybını azaltmak için bol su tüketin"

Dr. Hakan Akın, "Oruç tutmadığınız saatlerde, su kaybını azaltmak için bol su tüketin" uyarısında bulundu.

SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu. Ağız ve diş sağlığının beslenme ile doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akın, ağız kuruluğunun önüne geçmek için sıvı tüketiminin önemli olduğunu dile getirdi. Akın, "Ramazan ayında ağzımızdan salgılanan sıvı çok düşük seviyelerdedir. Bu ağızda bakterin hızlıca üremesine yol açar ve diş çürükleri meydana gelebilir. Ramazan ayında su kaybına yol açan çay, kahve ve kola gibi kafeinli içeceklerin tüketiminin azaltılması gerekir. Aynı şekilde, kızarmış, baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Tatlı tüketimini de olabildiğince sınırlandırmak gerekiyor. Bunun yerine, dişlerinizin doğal olarak onarılmasına yardımcı olan lif bakımından zengin meyveler ve haşlanmış sebzeler tüketmeye özen gösterin. Oruç tutmadığınız saatlerde, su kaybını azaltmak için bol su tüketin" dedi.

"Acil diş tedavilerinizi ihmal etmeyin"

Ramazan öncesi kapsamlı bir diş muayenesini önerdiklerini belirten Prof. Dr. Akın, "Oruç tutmaya başlamadan önce ağız ve diş muayenesi olmanız, Ramazan ayında sorun yaşamanızın önüne geçer. Acil diş tedavilerinizi ihmal etmeyin. Diş etlerinizde kanama, dişinizde ağrı varsa derhal diş hekiminize görünün. İhmal ederseniz durum daha da kötüye gidebilir. Mevcut diş tedavilerinizi ertelemeyin. Ramazan'dan önce başladığınız diş tedavilerinizi Ramazan'da devam ettirip tamamlayabilirsiniz. Eğer orucunuzun bozulacağından endişe ediyorsanız, iftar sonrası açık bulunan kliniklere gidebilirsiniz" diye konuştu.

"Ramazan ayı sigarayı bırakmak için iyi bir vesile olabilir"

Ramazan ayının sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Akın, "Sigara diş eti hastalığına, ağız kokusuna ve kişinin genel sağlığına zarar verir. Ramazan ayı sigarayı bırakmak için iyi bir vesile olabilir" şeklinde konuştu.