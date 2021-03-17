Prof. Dr. Bostancı Ürdün'de düzenlenen sempozyumda SAÜ'yü anlattı

Dr. Ahmet Bostancı Ürdün'de online olarak düzenlenen sempozyuma katıldı.

Prof. Dr. Bostancı, Ürdün'de Milli Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı himayesinde online olarak düzenlenen “Korona Döneminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları” sempozyumuna katılarak “Sakarya Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Tecrübesi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumuna uzaktan eğitimin dünyada yaygınlaşması ile ilgili kısa bir giriş ile başlayan Prof. Dr. Bostancı, Sakarya Üniversitesinde pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi paylaştı.

Türkiye'de ilk korana virüs vakasının görülmesinin ardından 16 Mart 2020 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edildiğini ardından da uzaktan eğitim kararı alındığını söyleyen Bostancı, uzun yıllara dayanan uzaktan eğitim tecrübesi ve güçlü altyapısı sayesinde Sakarya Üniversitesinde hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçilebileceğini ifade etti.

Sunumun devamında Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi (SABİS), sanal dersler ve sınavlar hakkında slaytlar eşliğinde bilgiler veren Prof. Dr. Bostancı, uzaktan eğitim sürecinde bütün derslerin canlı olarak yapıldığını ifade etti. Öğrencilerin mikrofon, kamera ile veya mesaj yazarak derslere iştirak edebilmelerinin önemli olduğunu söyleyen Bostancı, bu şekilde öğrencilerin eğitimlerinin ve üniversite ile olan bağlarının bir şekilde devam ettirebildiğini ifade etti. Her ne kadar başarılı bir uygulama gerçekleştirilmiş olsa da uzaktan eğitimin geçici ve sınırlı bir çözüm olduğunu söyleyen dekan Bostancı, bir an önce yüz yüze eğitime geçebilmeyi temenni ettiklerini söyleyerek sunumunu tamamladı.